Правительство России обсуждает меры поддержки видеоигровой индустрии

Российские власти рассмотрят вопросы по развитию отечественных видеоигр в рамках общенациональной стратегии поддержки отрасли до 2030 года.

По данным издания «Коммерсант», в планах правительства создать общенационального оператора, который бы совмещал в себе полномочия разработчика и издателя под эгидой государственных органов. Согласно стратегии, бюджет готов выделить на эти цели 50 млрд долларов. Также власти анонсировали увеличение числа игровых студий в 14 раз и создание национального рейтингового агентства.

До 2030 года в арсенале новой структуры должно быть 25 видеоигр с индивидуальным бюджетом 6,5 млрд рублей и 40 бюджетных проектов, способных стать «инструментом мягкой силы» для иностранных пользователей.

Впрочем, эксперты уже скептически отнеслись к идее на фоне дефицита специалистов игровой индустрии.