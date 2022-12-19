Госдума введет ответственность за утечку биометрических данных

Автор: Александр Селиванов
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Проект вызвал широкий резонанс, но сейчас двойных толкований нет.

Следующим шагом Госдумы по защите биометрических данных граждан России будет введение уголовной и административной ответственности за их принудительный сбор и утечку, сообщил в Telegram спикер ГД Вячеслав Володин.

По утверждению Володина, все неопределенности из проекта закона России о биометрии исключены. Проект вызвал широкий резонанс, но сейчас двойных толкований нет.

Также Володин отметил, что в законопроекте прописываются механизмы гарантий и защиты прав граждан. Теперь планируется предотвратить распространение биометрических данных всевозможными коммерческими организациями.

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19.12.2022 28
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