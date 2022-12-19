«Известия»: в России предложили изменить систему оплаты ЖКУ

Изменить систему сбора платы за ЖКУ предложил «Институт экономики города».

В России поступило предложение изменить систему сбора платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), куда входит текущий ремонт, вывоз мусора, мытье подъездов, водоснабжение, отопление и т. д., конкретно переводить ее не сразу в управляющую компанию (УК), а на специально созданные для этой цели счета, пишут «Известия».

По информации издания, инициатива разработана фондом «Институт экономики города», ее поддерживают в Государственной думе и планируют внести на рассмотрение нижней палаты в 2023 году. По словам главы фонда «Институт экономики города» Надежды Косаревой, данная мера нацелена на повышение контроля за денежными средствами граждан, направляемых на оплату ЖКУ.

При этом уточняется, что выбрать такой способ сбора средств жители смогут по желанию — для контроля будет необходим активный совет дома. К примеру, подобные банковские счета используются в настоящее время для аккумулирования взносов за капитальный ремонт, пояснила Косарева. Она отметила, что сегодня граждане не имеют возможности контролировать использование денег, поступающих на счета УК.