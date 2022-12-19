За осень число точек общепита в России снизилось на 10%

Аналитики считают, что данные одного сервиса не дают полной картины по ситуации на рынке.

В четвертом квартале текущего года число кафе и других заведений общепита сократилось на 10%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса R-Keeper.

Уже осенью 2022 года заведения стали закрываться на 25,7% чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. Открытий новых точек общепита стало на 3,8% меньше. В целом, число работающих кафе, баров и ресторанов в четвертом квартале 2022 года сократилось на 10,4%.

Отмечается, что R-Keeper не раскрыл абсолютные цифры, используя данные картографических сервисов.

Аналитики считают, что данные одного сервиса не дают полной картины по ситуации на рынке. Во многих случаях заведения закрываются из-за неподходящего месторасположения. Иногда владельцы бизнеса неспособны договориться с поставщиками или не могут перестроить меню.

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Также эксперты считают, что в части рынка, связанного со стритфудом и кофейнями, снижение количества открытий связано с перенасыщением. Другой фактор состоит в том, что многие арендодатели не готовы снижать цены и не стремятся заполнить пустующие на данный момент объекты.