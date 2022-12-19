Хоккейный матч едва не закончился трагедией: 15-летнему вратарю перерезало горло коньком

Сейчас юный спортсмен находится в больнице. Момент удара попал на видео.

Два дня назад в Сургуте состоялся хоккейный матч между командами «Метеор-Сигнал» и «Олимпиец 2006». Во время защиты ворот от шайбы оппонента 15-летний голкипер «Метеора» Александр Беспалов получил удар лезвием конька.

Видео публикует Телеграм-канал Shot.

Благодаря реакции и мастерству медиков удалось остановить кровотечение и доставить раненого в больницу. Хоккеисту уже провели операцию. Через две недели молодого человека уже выпишут.