Хоккейный матч едва не закончился трагедией: 15-летнему вратарю перерезало горло коньком

Автор: Анастасия Щербакова
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Сейчас юный спортсмен находится в больнице. Момент удара попал на видео. 

Два дня назад в Сургуте состоялся хоккейный матч между командами «Метеор-Сигнал» и «Олимпиец 2006». Во время защиты ворот от шайбы оппонента 15-летний голкипер «Метеора» Александр Беспалов получил удар лезвием конька.

Видео публикует Телеграм-канал Shot.

 

Благодаря реакции и мастерству медиков удалось остановить кровотечение и доставить раненого в больницу. Хоккеисту уже провели операцию. Через две недели молодого человека уже выпишут.

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08.12.2022 373
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