Состояние онкобольной Анастасии Заворотнюк могло ухудшиться: она помещена в госпиталь

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: соцсети дочери Анастасии Заворотнюк Анны

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» несколько лет борется с раком.

Как стало известно порталу Комсомольская правда, актриса Анастасия Заворотнюк уже как 4-й месяц может находиться в госпитале в Москве. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» помещена в отделение онкологии.

Свидетельствуют об этом штрафы мужа актрисы, фигуриста Петра Чернышева за неправильную парковку у медучреждения. Они начали накапливаться у артиста с сентября.

Дочь Анастасии Заворотнюк, тем временем, уехала с мужем за границу.

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