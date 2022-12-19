Звезда сериала «Моя прекрасная няня» несколько лет борется с раком.
Как стало известно порталу Комсомольская правда, актриса Анастасия Заворотнюк уже как 4-й месяц может находиться в госпитале в Москве. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» помещена в отделение онкологии.
Свидетельствуют об этом штрафы мужа актрисы, фигуриста Петра Чернышева за неправильную парковку у медучреждения. Они начали накапливаться у артиста с сентября.
Дочь Анастасии Заворотнюк, тем временем, уехала с мужем за границу.
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15.12.2022 659