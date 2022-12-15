Ныне ликвидированная фирма существовала с 2010 года.

Как стало известно Mash, компания Аллы Пугачевой «АБП» больше не существует. Именно через нее певица организовывала концерты и торговала вещами личного бренда.

После отъезда в Израиль Примадонна подала заявление о банкротстве фирмы в налоговую. После проверки компанию закрыли.

Ранее уехавшая в Израиль Алла Пугачева обозлилась на россиян, назвав их «рабами» и «холопами».