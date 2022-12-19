Стало известно, где будут проходить службу «срочники», призванные в Петербурге

Большая часть призванных направится в Западный военный округ.
Как стало известно «Петрограду«, порядка 90% призванных на военную службу петербуржцев отправятся в Западный военный округ.
Начавшийся в ноябре призыв проходит в условиях СВО, что вызвало опасения как у срочников, так и у их близких. Однако как заявил военком Олег Мазурин, опасаться нечего. Новоиспеченные защитники Отечества не будут направляться в зону боевых действий.
Все призывные мероприятия будут завершены 31 декабря.
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