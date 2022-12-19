Лишь треть петербургских семей может позволить себе машину

В 2022 году жители Северной столицы стали реже приобретать автомобили.

Такая тенденция появилась из-за их возросшей стоимости.

Как отмечает «Петроград», только 29,8% петербургских семей могут купить себе авто стоимостью 0,9 млн рублей. Если говорить о машине за 2,5 млн рублей, то такое удовольствие доступно лишь 9% петербуржцев. Авто премиум-класса стоимостью от 10 млн рублей сможет купить лишь 1% жителей Северной столицы.