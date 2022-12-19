На улице Декабристов появился постамент для Александра Блока — Фото

Дата открытия памятника пока неизвестна.

Рядом с домом №54 на улице Декабристов 19 декабря начали установку памятника знаменитому поэту — сообщает Neva.today.

Правительство Петербурга ещё в августе текущего года подписало соответствующее постановление.

Именно в доме №54 Александр Блок проживал с 1912 по 1921 год. Здесь в одной из квартир он завершил свой жизненный путь. Здание признано объектом культурного наследия, а рядом было принято решение установить памятник петербургскому поэту.

Ранее с кладбища в Кингисеппе крадут памятники и урны из нержавейки.