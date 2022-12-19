Жалобы петербуржцев на снежные завалы возымели эффект

Трудности с уборкой возникли и в этом году.

За последнюю неделю в Петербурге выпало достаточно снега, чтобы обеспечить работой коммунальные службы. Но, как сообщает Мойка78, качество уборки значительно выросло лишь после поступившей жалобы.

Одна из жительниц Петербурга обратилась к чиновникам с жалобой на нерасчищенный пешеходный переход. В тот же день убрали не только указанное место, но и весь снег в ближайшей округе.

Почему каждый год жители Петербурга остаются недовольны работой коммунальщиков — вопрос извечный. И нынешняя зима, как показывает практика не исключение.

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