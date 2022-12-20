С 1 января вырастет максимальный размер выплаты по больничному

Максимальный размер выплаты по больничному листу вырастет с 1 января 2023 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Фонд социального страхования.

Максимальные выплаты составят 2 736,99 рубля за день и 84 846,69 рубля за месяц. Это касается людей, чей стаж 8 лет и выше, они получат 100% от среднего заработка, но не больше означенной суммы.

Нововведением станет также то, что средства за больничные смогут получать работающие по ГПХ и ГПД, но только в том случае, если в прошлом году вносили определенную сумму страховых взносов.