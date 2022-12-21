Планетарий и зоопарк в Петербурге: что интересного предлагают на новогодних праздниках?

Многие ленинградцы уже начинают планировать развлекательные мероприятия на праздничные дни. Рассказываем, как работают с 31 декабря работают зоопарк и планетарий в Петербурге.

Ленинградский зоопарк

Один из старейших зверинцев России опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» график работы на новогодних праздник. Согласно нему, с 31 декабря по 11 января заведение работает для гостей с 10 часов утра до пяти вечера. Кассы закрываются на час раньше — в 16:00.

Для посетителей будут доступны:

с 10:00 до 15:45 контактная площадка с козами, где детки смогут поближе пообщаться с животными. С часу до двух часов дня ежедневно будет проходить перерыв в ее работе;

с 11:30 до 16:30 все дни с 31 декабря по 11 января, кроме первого числа года, будет задействован круг для катания.

В посте отметили, что ветклиника, находящаяся на территории зверинца, не работает с 31 декабря по 3 января. Полноценная деятельность в обычном режиме начнется только с четвертого числа.

Напоминаем, что Ленинградский зоопарк расположен по адресу: Александровский парк, 1. Ближайшие станции метро к нему — «Спортивная» и «Горьковская». Стоимость билетов можно уточнить по телефону: 8 (812) 233-26-54 или посмотреть здесь.

Петербургский планетарий

В Планетарии Северной столицы ожидается новогодняя и предпраздничная культурные программы. По словам представителя, Ольги Олейниковой, «Планетарий будет работать до 30 декабря и потом откроется 2 января».

«29 и 30 декабря у нас будет акция «Новогодний подарок городу». Билеты на любой сеанс будут стоять 250 рублей», — рассказала она.

Также пояснила, что обычно стоимость прохода составляет 550 рублей. Билеты на сеансы по сниженной цене будут доступны как для петербуржцев, так и для гостей города. Приобрести их можно в кассе в день проведения.

Перед наступлением 2023 года, 30 декабря, гостей Планетария подготовят к грядущим праздникам с помощью мультимедийного шоу «Opera a la Russe» с участием солистов Мариинского театра. Организаторы сообщают, что посетителей после окончания мероприятия ожидает прекрасное настроение благодаря живому звуку, потрясающей музыке и захватывающей видеоинсталляции бескрайнего космоса. Мероприятие запланировано на семь часов вечера.

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3 января в 10:30 состоится музыкальный спектакль с песочной анимацией «Щелкунчик» (6+), где «на куполе Планетария под аккомпанемент музыкантов (вибрафон, фортепиано, контрабас) и рассказ актрисы Ирины Чижик» возникнет одна из самых любимых рождественских историй за счет песочной иллюстрации.

Утром, 4, 5 и 6 января, в половину одиннадцатого, пройдут интерактивные программы «Созвездие умки» (6+).

7 января в восемь часов вечера запланировано рождественское мультимедийное шоу «Мировые кинохиты». Праздничная программа будет включать в себя саундтреки из известных киношедевров: «Амели», «Пираты Карибского моря», «Рокки», «Джеймс Бонд 007», «Миссия невыполнима», «Леон киллер», «Титаник», «Ва-банк», «Такси», «Урок танго», «Розовая пантера», «Богемская рапсодия» и других кинолент.

Планетарий расположен по адресу Александровский парк, 4. Подробную информацию о мероприятиях можно посмотреть тут.