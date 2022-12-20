В скором времени подарки, собранные в рамках благотворительной акции «Елка желаний», поедут к оставшимся без попечения родителей детям и тяжелобольным ребятам.
Видео с множеством новогодних подарков опубликовал губернатор Александр Дрозденко.
«Ленинградская ёлка желаний исполняет мечты. Совсем скоро подарки, собранные от души, поедут к ребятам, которых не смогут поздравить родители, и к детям с тяжелыми заболеваниями. Пусть для них Новый год будет сказочным и особенно добрым!» — написал глава региона.
Видео: Александр Дрозденко, vk.com/drozdenko_a
Напомним, в акции «Елка желаний» может принять участие любой желающий. Для этого нужно будет выбрать шарик на елке, а затем исполнить оставленное в нем пожелание ребенка.
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