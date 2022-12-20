Власти могут начать изымать приобретенные с нарушениями акции «стратегов»

Автор: Александр Селиванов
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Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

В Государственную думу России внесен проект закона о необходимости изымать купленные с нарушениями акции стратегических предприятий, передает «Коммерсант».

В документе говорится, что в случае приобретения ценных бумаг зарубежными инвесторами, не имея на то согласования профильной правительственной комиссии, весь пакет подлежит изъятию в доход государства. Уточняется, что в настоящее время подобные покупки встречаются, при этом максимальной санкцией может стать лишение иностранного инвестора права голоса по приобретенным акциям. В целом же сделка признается ничтожной, а стороны обязаны вернуть друг другу приобретенное.

Помимо изъятия акций, предоставляющих инвестору прямой или косвенный контроль над стратегическими предприятиями, в законопроекте также предполагается возможность взыскания убытков, причиненных в результате несогласованной сделки.

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16.12.2022 118
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