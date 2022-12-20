В рейтинге страхов россиян главное место занимает инфляция

Россияне больше всего в 2023 году опасаются инфляции, падения доходов и болезни.
Жители России в 2023 году больше всего бояться заболеть, потерять свои доходы и инфляции в стране. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Аналитического центра НАФИ.
Согласно проведенному в декабре этого года исследованию, самым сильным страхом у россиян является заболевание какой-нибудь тяжелой болезнью (27% респондентов).
Аналогичное количество опрошенных заявило о страхе потерять свои доходы.
При этом боязнь, что в стране случится инфляция беспокоит 20% принявших участие в опросе.
Среди основных страхов также оказались боязнь за детей (25%), новая пандемия коронавируса (20%), возможность терактов (18%) и потеря работы (9%).
В исследовании приняло участие 1600 человек старше 18 лет из разных регионов страны.