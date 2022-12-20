В ЕС согласовали потолок цен на газ: какое значение это имеет для России?

Евросоюз согласовал потолок цен на голубое топливо. Какие максимальное значение установили, как отреагировала Россия и что это сулит нашей стране, рассказываем в нашем материале.

Что случилось?

Вчера, 19 декабря, страны Евросоюза установили максимальную стоимость за газ на всех хабах Европы. Ограничение утвердили на экстренном заседании министров ЕС. Согласованный потолок цен составил 180 евро за мегаватт в час, что составляет около двух тысяч долларов за одну тысячу кубометров. Новые правила вступят в силу с 15 февраля следующего года. Отмечается, что изначально установленный предел не будет задействован на сделках вне биржи. Следить за ценами на голубое топливо европейских биржах будет специализированное Агентство ACER. Если лимит будет превышен, то организация опубликует «сообщение о коррекции рынка» на своем официальном сайте.

Разговоры о введении потолка цен на газ велись последние полгода. Его планировали ввести по аналогии с внедрением в ЕС 5 декабря предельной стоимости на российскую нефть — 60 долларов за баррель. Аргументируя свои действия, Запад сообщил, что это решение защитит европейского потребителя от быстрых скачков цен за газ.

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Итоги торгов привели к обвалу фьючерсов на 9% — до 1165 долларов за одну тысячу кубов.

Как отреагировали на нововведение в России?

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказался о решении министров европейской энергетики, как о «нарушении рыночного процесса ценообразования», отметив, что подобные действия «посягательство на рыночный процесс». По словам Пескова, Россия взяла тайм-аут для принятия контрмер.

Замначальника департамента по информационной политике ОАО «Газпром»Сергей Куприянов отказался комментировать потолок цен на газ.

Какие последствия потолок цен принесет РФ?

Специалисты полагают, что действия ЕС в этом вопросе являются противостоянием с единственным газовым игроком на рынке — «Газпромом». Так как российский газовый монополист заключает контакты на месяцы вперед, то установленный максимум цен на голубое топливо в ЕС как раз и коснется будущего.

По данным РБК, в 2021 году на Россию приходилось около 45% европейского газового импорта и примерно 40% потребления. За прошлогодний период «Газпром» поставил в страны Евросоюза и Турцию 155 миллиардов кубометров голубого топлива. Показатели по импорту за 2022 годы уменьшились почти в три раза — до 60 миллиардов кубометров.

Снижению поставок способствовали множество факторов: начало СВО, наложение санкций на Россию, требование Кремля оплачивать газ в российской валюте, остановка транзита по территории Польши и морскому газопроводу «Северный поток». Имели место и другие перебои. Все это привело к тому, что Запад приступил к поиску альтернативы, в том числе и производителей СПГ. Стоимость газа в 10 раз превысила уровень цен в докризисный период. Все это привело российского газового монополиста к сокращению добычи. За неполный 2022 год показатели снизились на 19,6 процентов. Чтобы нарастить бывалый темп концерн взял упор на Азию. Однако, на расширение поставок в этом направлении России понадобится около 10 лет.

Специалист проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха» Сергей Капитонов считает, что установленный уровень потолка цен на газ является больше, чем средняя стоимость по контактам «Газпрома». Говорить о потерях концерна можно будет только в следующем году.

Решение не было единогласным

Из 27 стран-участниц против потолка высказались девять. Германия свое мнения подкрепила тем, что подобная мера может отвадить возможных газовых поставщиков в Европу. Так как для положительного решения не требуется 100-проценстное согласие всех участников, Берлин

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что решение Ес о введении потолка цен за газ носят опасный характер для энергоснабжения в Европе. Нововведение он назвал бессмысленными, ссылаясь на то, что отопительный сезон в европейских странах уже наступил. Беспокойство он выразил и за российско-венгерский газовый контракт, условия которого, после признания потолка, могут быть признаны недействительными.

Возможные последствия для ЕС

Внедрение ценового потолка может способствовать потере конкурентоспособности рынка на Западе, а это, в свою очередь, к уходу танкеров с сжиженным природным газом в Азию. Такое развитие событий приведет к еще более усугубленной ситуации с нехваткой газа в Европе. Тогда топливо будет поступать в страны Евросоюза по более дорогостоящим сделкам, заключенным минуя европейской биржи.