Эксперт Роспотребнадзора Горелов: грипп доминирует практически во всех регионах России

Автор: Александр Селиванов
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Как выяснилось, именно грипп насчитывает свыше половины случаев вирусных инфекций почти по всем регионам России, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, грипп доминирует в большинстве регионов страны. В трети регионов зафиксирован рост коронавируса, на остальные возбудители приходится от 8% до 10%. Эксперт отмечает, что такой рост заболеваемости вирусными инфекциями характерен для зимнего периода.

Предполагается, что активность гриппа будет оставаться на подъеме вплоть до окончания новогодних праздников. Потом заболеваемость начнется снижаться, а к маю все закончится, информируют «Известия».

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08.12.2022 1537
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