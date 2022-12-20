Эксперт Роспотребнадзора Горелов: грипп доминирует практически во всех регионах России

Как выяснилось, именно грипп насчитывает свыше половины случаев вирусных инфекций почти по всем регионам России, рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
По его словам, грипп доминирует в большинстве регионов страны. В трети регионов зафиксирован рост коронавируса, на остальные возбудители приходится от 8% до 10%. Эксперт отмечает, что такой рост заболеваемости вирусными инфекциями характерен для зимнего периода.
Предполагается, что активность гриппа будет оставаться на подъеме вплоть до окончания новогодних праздников. Потом заболеваемость начнется снижаться, а к маю все закончится, информируют «Известия».
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08.12.2022 1537