Россиянам рассказали, когда лучше вызывать такси в Новый год, чтобы не разориться

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

ЯндексGo раскрыл самое удачное время для поездок на такси в канун Нового года и после него.

В компании раскрыли самое выгодное время, чтобы сэкономить на поездках.  Как оказалось, выгодно доехать до родных и близких можно даже в новогоднюю ночь. Для этого важно выбрать нужное время, в которое часто маленький спрос на услуги.

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Фото: Яндекс
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По материалам Mash на Мойке.

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