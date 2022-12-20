ЯндексGo раскрыл самое удачное время для поездок на такси в канун Нового года и после него.

В компании раскрыли самое выгодное время, чтобы сэкономить на поездках. Как оказалось, выгодно доехать до родных и близких можно даже в новогоднюю ночь. Для этого важно выбрать нужное время, в которое часто маленький спрос на услуги.

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По материалам Mash на Мойке.