«Транснефть» получила заявки Польши и Германии на поставки нефти

При этом не так давно в кабмине Польши призывали к введению «комплексных санкций без исключений» в сторону России.

Компанией «Транснефть» получены заявки от Польши и ФРГ на прокачку нефти на декабрь, следующий год и первый квартал 2023-го соответственно, невзирая на заявления о нежелании продолжать поставки. Об этом сказал президент «Транснефти» Николай Токарев в эфире канала «Россия-24».

По словам Токарева, Польше на следующий год необходимо три миллиона тонн нефти, а на декабрь — триста шестьдесят тысяч тонн. При этом не так давно в кабмине Польши призывали к введению «комплексных санкций без исключений» в сторону России.

Отвечающая за вопросы энергетики министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва подчёркивала: если не будут введены санкции в отношении российского нефтепровода «Дружба», Польша продолжит обсуждение вместе с концерном Orlen о том, что делать дальше с уже принятыми обязательствами.