Шадаев сообщил, что 100 тысяч российских IT-специалистов находятся за пределами России

Это примерно 10% от общего числа сотрудников.

Россию с начала 2022 года покинуло порядка 100 тысяч IT-специалистов, что примерно 10% от общего числа сотрудников, рассказал глава Минцифры России Максут Шадаев во время правительственного часа в Госдуме.

Он отметил две волны отъезда специалистов. При этом 80% из них продолжают работать на российские компании удаленно.

Шадаев также снова отреагировал отрицательно на предложения ограничить удаленную работу для таких специалистов: он считает этот вопрос «преждевременным».

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По его мнению, в этом случае у них появится стимул устраивать на работу в зарубежные компании.