Кинолента «Аватар: Путь воды» выйдет в российский прокат с 22 декабря

В нескольких российских городах в кинотеатрах с 22 декабря будет доступен для просмотра фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды».
Сообщается, что в России выйдет полноценная кинотеатральная версия в 4K-качестве, однако 3D-версии не выйдет. Показ в 3D-формате обещает только кинотеатр в Красноярске, передают «Известия».
По информации издания, в ряде российских кинотеатров долгожданная премьера состоится в декабре.
Раньше всех «Аватар: Путь воды» покажет Владивосток.
В Москве и Санкт-Петербурге фильм не выйдет раньше января.
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08.12.2022 1577