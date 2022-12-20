Кинолента «Аватар: Путь воды» выйдет в российский прокат с 22 декабря

В нескольких российских городах в кинотеатрах с 22 декабря будет доступен для просмотра фильм Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды».

Сообщается, что в России выйдет полноценная кинотеатральная версия в 4K-качестве, однако 3D-версии не выйдет. Показ в 3D-формате обещает только кинотеатр в Красноярске, передают «Известия».

По информации издания, в ряде российских кинотеатров долгожданная премьера состоится в декабре.

Раньше всех «Аватар: Путь воды» покажет Владивосток.

В Москве и Санкт-Петербурге фильм не выйдет раньше января.