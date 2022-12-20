Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 20 декабря

Министерство обороны РФ опубликовало новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации и артиллерии по подразделениям ВСУ в районе Кисловки Харьковской области уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в районе Невского ЛНР. В районах Червоной Дибровы и Стельмаховки ЛНР уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В районах Ивано-Дарьевки, Бахмутского и Орловки ДНР в результате комплексного огневого поражения позиций ВСУ уничтожено более 100 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении в районах Константиновки и Золотой Нивы ДНР огнем артиллерии уничтожены пункты временной дислокации подразделений 61-й и 72-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, в районе Новодонецкого ДНР уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Потери противника составили до 70-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации поражен склад боеприпасов ВСУ в районе Невского ЛНР, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 143-х районах.

В районе Украинки ДНР вскрыты позиции и уничтожены две переброшенные из центральных районов Украины радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300. В районе Константиновки ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Истребительной авиацией ВКС России в районах Степановки и Белозерского ДНР сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины. Кроме того, в районе Тимофеевки ДНР сбит украинский вертолет Ми-8.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районе Северного ДНР сбит украинский вертолет Ми-8. Кроме того, за сутки уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов в районах Рудово ЛНР, Волновахи, Новоандреевки ДНР и Великих Копаней Херсонской области.