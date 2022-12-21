Путин поручил сформировать рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил сформировать рабочую группу по взаимодействию органов власти по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, а также поддержки участников специальной военной операции и их членов семей.

Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В частности, задачами рабочей группы будут являться обеспечение взаимодействия Федерального собрания, публичных органов власти и «общественных объединений», мониторинг правоприменительной практики по вопросам мобилизации, контроль за правовой и социальной защитой участников СВО и их семей, а также организация размещения призванных по мобилизации, подготовка предложений по усовершенствованию мобилизационных мощностей и оснащения действующей армии.

Возглавил рабочую группу секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Уточняется, что группа будет ежемесячно представлять доклад главе государства.