Путин заявил о крайне сложной обстановке в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Обстановка в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях крайне сложная, заявил президент Владимир Путин.

«Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди — граждане России», — сказал он в поздравлении работникам органов безопасности с профессиональным праздником, который отмечается 20 декабря.

Вместе с этим Путин подчеркнул, что работникам спецслужб России необходимо сделать все возможное для обеспечения безопасности, а также прав и свобод граждан в этих российских регионах. Он также пообещал обеспечить новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами.