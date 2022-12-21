Количество фейков в сети в 2022 году выросло в шесть раз

Общее количество фейковой информации в России, которая распространяется в сети, выросло в шесть раз по сравнению с 2021 годом.

В этом году АНО «Диалог» запустил фактчекинговую платформу «Лапша Медиа», главная задача которой разоблачение и публикация дезинформации. Платформа не только предоставляет квалифицированную оценку фейков экспертами, ведущими СМИ и вузами, но и позволяет рядовому жители повысить уровень своей медиаграмотности.

В Ленобласти главной темой информационных взбросов в 2022 году стала СВО на Украине. Основные каналы распространения — как и по всей стране — социальные сети.

«Фейков стало не просто больше, среди них все чаще встречаются особо изощрённые. Их авторы, как правило, стараются вызвать тревогу, подтолкнуть нас к необдуманным действиям. В таких условиях необходимо постоянно повышать свой уровень медиаграмотности, а такие проекты как «Лапша» и «Объясняем.РФ» легко и доступно способствуют этому», — отметил руководитель ЦУР Ленинградской области Тимур Зайнуллин.