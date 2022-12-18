Папа Римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»

Конфликт на Украине стал «мировой войной» и не закончится в скором времени, заявил папа Римский Франциск.

«Я не вижу окончание (конфликта, — Прим. ред.) в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война… В войну уже вовлечено несколько сторон. Она носит глобальный характер… Есть много интересов», —цитирует его слова РИА Новости со ссылкой на интервью испанской газете ABC.

Россия начала СВО на Украине 24 февраля. Президент России назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».