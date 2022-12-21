Уроженец села Красноозерное погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб гвардии рядовой, старший разведчик Юрий Смирнов. Ему было 26 лет.

Соболезнования его родным и близким выразили глава администрации Приозерского района Ленобласти Александр Соклаков.

«Юрий был достойным человеком. Он навсегда останется в памяти всех, кто был с ним рядом на протяжении всей его жизни. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Юрия Смирнова», — говорится в сообщении.

Юрий Смирнов родился в селе Красноозерное, окончил местную школу и учился в Мичуринском аграрном техникуме. После работал трактористом на племенном заводе «Красноозерное».

Церемония прощания с бойцом пройдет в городе Мирный Архангельской области.