Ленинградская природоохранная прокуратура провела проверку выполнения требований текущего законодательства на предприятии ООО «Юником» во Всеволожском районе.

Ранее на загрязнение воздуха пожаловались местные жители. В случившемся обвинили завод, занимающийся производством сухих бетонных смесей. В результате на предприятии удалось выявить ряд нарушений.

Выяснилось, что ООО «Юником» работало без осуществления мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в воздух во время неблагоприятных метеорологических условий. Кроме того, не соблюдалась программа производственного экологического контроля и не проводилась инвентаризация источников выбросов в атмосферу, сообщили в ведомстве.

ООО «Юником» привлекли к административной ответственности. Штраф уже оплачен. Сейчас предприятие работает над устранением нарушений.