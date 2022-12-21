Более 20 социальных объектов построили в Ленобласти в 2022 году

Губернатор Александр Дрозденко подвел итоги 2022 года по строительству социальных объектов в Ленинградской области.

Так, в этом году в регионе возвели:

три фельдшерско-акушерских пункта в (Сланцевский район), Васкелово (Всеволожский район) и Нурме (Тосненский район);

амбулаторию в Плодовом (Приозерский район);

ветклинику в Сосновом Бору;

физкультурный комплекс в Котельском (Кингисеппский район);

бассейны в Гатчине и в Аннино (Ломоносовский район);

спортплощадку в Сумино (Волосовский район);

футбольное поле в Оредеже (Лужский район);

Дома культуры в деревне Пеники (Ломоносовский район) и поселке Заборье (Бокситогорский район);

детские сады в Винницах (Подпорожский район), Волхове, Сосновом Бору и Малом Карлино (Гатчинский район), Кудрово, Янино-1 (Всеволожский район), Новогорелово, (Ломоносовский район);

школы в Осельках (Всеволожский район), Новогорелово, (Ломоносовский район), две — в Мурино, гимназию — в Волхове;

каток — в поселке Ленинское (Выборгский район).

В настоящий момент на этапе сдачи находится еще семь объектов. Среди них — поликлиника в Кудрово, ФОК в Каменногорске, ДК в Новоселье и другие.