Более 20 социальных объектов построили в Ленобласти в 2022 году

Губернатор Александр Дрозденко подвел итоги 2022 года по строительству социальных объектов в Ленинградской области.
Так, в этом году в регионе возвели:
- три фельдшерско-акушерских пункта в (Сланцевский район), Васкелово (Всеволожский район) и Нурме (Тосненский район);
- амбулаторию в Плодовом (Приозерский район);
- ветклинику в Сосновом Бору;
- физкультурный комплекс в Котельском (Кингисеппский район);
- бассейны в Гатчине и в Аннино (Ломоносовский район);
- спортплощадку в Сумино (Волосовский район);
- футбольное поле в Оредеже (Лужский район);
- Дома культуры в деревне Пеники (Ломоносовский район) и поселке Заборье (Бокситогорский район);
- детские сады в Винницах (Подпорожский район), Волхове, Сосновом Бору и Малом Карлино (Гатчинский район), Кудрово, Янино-1 (Всеволожский район), Новогорелово, (Ломоносовский район);
- школы в Осельках (Всеволожский район), Новогорелово, (Ломоносовский район), две — в Мурино, гимназию — в Волхове;
- каток — в поселке Ленинское (Выборгский район).
В настоящий момент на этапе сдачи находится еще семь объектов. Среди них — поликлиника в Кудрово, ФОК в Каменногорске, ДК в Новоселье и другие.
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