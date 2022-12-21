Более 20 социальных объектов построили в Ленобласти в 2022 году

Автор: Гузель Галимова
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Губернатор Александр Дрозденко подвел итоги 2022 года по строительству социальных объектов в Ленинградской области.

Так, в этом году в регионе возвели:

  • три фельдшерско-акушерских пункта в (Сланцевский район), Васкелово (Всеволожский район) и Нурме (Тосненский район);
  • амбулаторию в Плодовом (Приозерский район);
  • ветклинику в Сосновом Бору;
  • физкультурный комплекс в Котельском (Кингисеппский район);
  • бассейны в Гатчине и в Аннино (Ломоносовский район);
  • спортплощадку в Сумино (Волосовский район);
  • футбольное поле в Оредеже (Лужский район);
  • Дома культуры в деревне Пеники (Ломоносовский район) и поселке Заборье (Бокситогорский район);
  • детские сады в Винницах (Подпорожский район), Волхове, Сосновом Бору и Малом Карлино (Гатчинский район), Кудрово, Янино-1 (Всеволожский район), Новогорелово, (Ломоносовский район);
  • школы в Осельках (Всеволожский район), Новогорелово, (Ломоносовский район), две — в Мурино, гимназию — в Волхове;
  • каток — в поселке Ленинское (Выборгский район).

В настоящий момент на этапе сдачи находится еще семь объектов. Среди них — поликлиника в Кудрово, ФОК в Каменногорске, ДК в Новоселье и другие.

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