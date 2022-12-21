На Мурманском шоссе открылась новая электрозарядная станция

Новая электрозарядная станция появилась на 46-м километре Мурманского шоссе во Всеволожском районе Ленобласти.

На АЗС «Газпромнефть» установили три новые электрозаправки мощностью 150 кВт, что позволяет зарядить электромобиль за 20-30 минут в зависимости от батареи. Оборудование российского производства подходит для всех видов электротранспорта.

Всего в этом году в Ленобласти создано 30 станций для электромобилей в девяти районах Ленобласти, из них 14 объектов – только во Всеволожском районе. Они размещены на дорогах в зонах придорожного сервиса или на автозаправочных станциях, в городской черте на парковках у крупных ТЦ, туристических объектов.

Всего за три года планируется установить 68 таких станций. А также планируется создать парковочные места для электромобилей на муниципальных и общественных парковках.