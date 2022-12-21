В Ленобласти за год отремонтировали 28 домов ветеранов Великой Отечественной Войны

Всего же с 2015 года отремонтировано 653 домовладения ветеранов ВОВ на более 198 млн руб.

Для проведения ремонта полов, внутренних инженерных сетей, утепления наружных стен, перекладки печей и кровли ветеранам достаточно обратиться в местную администрацию или комитет по ЖКХ Ленинградской области.

«Эти работы ведутся особенно тщательно, подрядчики с усердием ремонтируют каждый дом для наших жителей, участвовавших в Великой Отечественной войне. В программе участвуют все районы Ленобласти. В следующем году работы продолжатся – более того, увеличено финансирование до 14,2 млн рублей», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков.

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Отметим, что при Губернаторе Ленинградской области работает консультативный совет по делам ветеранов, образованный в целях обеспечения эффективного взаимодействия органов исполнительной власти с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты и поддержки ветеранов, а также в целях разработки приоритетных направлений государственной политики, проводимой на территории Ленинградской области в области защиты и поддержки ветеранов, проживающих на территории региона.