В России обсуждают введение пошлины на пиво из недружественных стран

Инициативу обсуждают Минэкономразвития и Минфин.
Детали возможных нововведений не приводятся, пишет «Коммерсант», поскольку сейчас идёт обсуждение целесообразности меры как таковой.
В число «недружественных» по отношению к России стран входят государства ЕС, США, Великобритания, Япония и Австралия. В материале отмечается, что некоторые зарубежные производители пива отказались от сотрудничества с Москвой, но ряд компаний из Чехии, Германии и Бельгии всё ещё поставляют продукцию на российский рынок.
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