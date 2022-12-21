В России обсуждают введение пошлины на пиво из недружественных стран

Инициативу обсуждают Минэкономразвития и Минфин.

Детали возможных нововведений не приводятся, пишет «Коммерсант», поскольку сейчас идёт обсуждение целесообразности меры как таковой.

В число «недружественных» по отношению к России стран входят государства ЕС, США, Великобритания, Япония и Австралия. В материале отмечается, что некоторые зарубежные производители пива отказались от сотрудничества с Москвой, но ряд компаний из Чехии, Германии и Бельгии всё ещё поставляют продукцию на российский рынок.