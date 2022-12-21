Модернизация вооруженных сил России станет одной из главных задач

В Москве на расширенном заседании коллегии Министерства обороны подвели итоги уходящего года.

Каждые полгода в Вооруженные силы России призывают около 120 тысяч человек.

На очередном заседании Министерства обороны были озвучены ряд требований к российской армии — сообщают «РИА Новости».

Так для решения задач по обеспечению военной безопасности страны следует увеличить численность вооруженных сил до 1,5 миллиона военнослужащих и до 695 тысяч человек контрактников.

Также прозвучало предложение повысить призывной возраст: начальный — с 18 до 21 года, предельный — с 27 до 30 лет.

По поводу предложения увеличить срок службы, которое активно обсуждается в СМИ и соцсетях, на заседании ничего сказано не было.

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