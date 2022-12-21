Госдума приняла закон о пожизненном лишении свободы за диверсии

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий пожизненное заключение за содействие диверсионной деятельности.

Согласно тексту проекта, Уголовный кодекс России будет дополнен статьями, которые предусматривают ответственность за помощь в организации, призывы и склонение к совершению диверсионных актов, а также за их финансирование. Об этом сообщает ТАСС.

Также предусматривается уголовная ответственность за создание преступных сообществ для совершения диверсий.

При этом за склонение к диверсии будет предусмотрено до 20 лет лишения свободы, а за участие в диверсионном сообществе — 10 лет.