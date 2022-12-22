Дмитрий Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке.

Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован, угрозы его жизни нет, сообщил РИА Новости его помощник. Он уточнил, что под обстрел попала гостиница, в которой проживали военные советники. Также травмы получили сопровождающие его лица.

Вечером 21 декабря украинские силовики нанесли удар по Ленинскому району Донецка. В результате обстрела известно о двух погибших, есть раненые.