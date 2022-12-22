Дмитрий Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке.
Рогозин получил ранение в спину, он госпитализирован, угрозы его жизни нет, сообщил РИА Новости его помощник. Он уточнил, что под обстрел попала гостиница, в которой проживали военные советники. Также травмы получили сопровождающие его лица.
Вечером 21 декабря украинские силовики нанесли удар по Ленинскому району Донецка. В результате обстрела известно о двух погибших, есть раненые.
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21.12.2022 133