В Госдуму внесли проект о наказании за предоставление подложных деклараций

Сейчас широко распространился вид противоправной деятельности, связанный как раз с этой сферой.

Группа депутатов от фракций «Единая Россия» и ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, вводящий в УК РФ новую статью о сбыте и представлении в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций, пишет ТАСС. Авторы проекта отмечают, что сейчас широко распространился вид противоправной деятельности, связанный как раз с этой сферой.

Злоумышленники приобретают уставные документы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, от имени которых делаются подложные счета-фактуры и налоговые декларации, подтверждающие налоговые вычеты недобросовестных налогоплательщиков. Документы сбывают заказчику или по его поручению предоставляют в налоговые органы. В итоге организаторы противоправной деятельности получают незаконное вознаграждение в виде двух — трёх процентов от суммы фиктивно подтвержденных налоговых вычетов. По сведениям ФНС в прошлом году таким образом были оформлены незаконные налоговые вычеты на сумму примерно в триллион рублей.

Депутаты предлагают за сбыт и представление в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций наказывать крупным штрафом, принудительными работами или даже лишением свободы. Если преступление совершено организованной группой и причинён особо крупный ущерб, предусматривается лишением свободы на срок до семи лет.