Иномарку за 4 миллиона рублей угнали в Сертолово

По информации ivbg.ru, 21 декабря в полицию Всеволожского района обратилась 44-летняя жительница комплекса «Золотые купола» в Сертолово.
Ночью у женщины угнали темно-синий кроссовер Hyundai Palisade 2019 года выпуска. Ущерб автовладелицы оценен в четыре миллиона рублей.
По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.
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12.05.2022 1653