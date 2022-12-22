Иномарку за 4 миллиона рублей угнали в Сертолово

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 21 декабря в полицию Всеволожского района обратилась 44-летняя жительница комплекса «Золотые купола» в Сертолово.

Ночью у женщины угнали темно-синий кроссовер Hyundai Palisade 2019 года выпуска. Ущерб автовладелицы оценен в четыре миллиона рублей.

По факту кражи в особо крупном размере заведено уголовное дело.

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12.05.2022 1653
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