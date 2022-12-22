В Ленобласти в красивую дату 22.12.22 поженятся 28 пар

В Ленобласти сегодня, 22 декабря, в последнюю «красивую» дату уходящего года, поженятся 28 пар. Об этом сообщило управление ЗАГС региона.

Большая часть регистраций состоится в Гатчинском районе – там эту дату для бракосочетания выбрали восемь пар, в Приозерском районе – шесть. Регистрации также пройдут в Бокситогорском, Киришском, Кировском, Лужском и Тихвинском районах.