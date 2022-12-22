Легковой автомобиль вспыхнул на дороге у деревни Скотное

Автор: Гузель Галимова
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Сообщение о пожаре во Всеволожском районе Ленобласти поступило в экстренные службы в 10:49 22 декабря.

Горел легковой автомобиль на съезде с Токсовского шоссе на трассу «Сортавала». На место происшествия работали караул пожарно-спасательной службы и дежурная смена 100 пожарной части. Пожар был ликвидирован. Обошлось без пострадавших.

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Фото: ПСС Агалатово
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22.12.2022 52
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