Легковой автомобиль вспыхнул на дороге у деревни Скотное

Сообщение о пожаре во Всеволожском районе Ленобласти поступило в экстренные службы в 10:49 22 декабря.

Горел легковой автомобиль на съезде с Токсовского шоссе на трассу «Сортавала». На место происшествия работали караул пожарно-спасательной службы и дежурная смена 100 пожарной части. Пожар был ликвидирован. Обошлось без пострадавших.