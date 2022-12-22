В Москве задержали участника массовой драки на парковке ТРК «Мега Дыбенко»

Ранее ivbg.ru сообщал, что вечером 16 декабря на крытой парковке ТРК «Мега Дыбенко», расположенного в Кудрово Всеволожского района Ленобласти, произошла массовая драка.

Десять человек с битами и ножом избили мужчину и скрылись с места преступления. Пострадавшего — 21-летнего гражданина Таджикистана – в тяжелом состоянии увезла скорая помощь.

По предварительным данным, конфликт произошел в результате спора за рабочие места в сфере доставки продуктов.

Видео: паблик "Мэш на Мойке"

Вскоре подозреваемого в нападении с ножом задержали в Москве – им оказался 27-летний уроженец Таджикистана Субхон. В отношении него возбуждено уголовное дело.

21 декабря суд отправил подозреваемого под стражу до 17 февраля 2023 года.

Видео: пресс-служба прокуратуры Ленинградской области