В Ленобласти за пять лет построят и реконструируют 250 социальный объектов

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В новую пятилетнюю программу Ленобласти по строительству и реконструкции социальных объектов вошло более 250 зданий.

По словам зампред правительства Ленобласти Евгения Барановского, в список вошли 29 медицинских учреждений, включая модульные фельдшерско-акушерские пункты, 137 образовательных учреждений, 43 спортобъекта, 31 культурно-досуговое учреждение, а также восемь объектов ветеринарии и бизнес-инкубатор.

«Планы очень большие, амбициозные, но теперь задача номер один – подкрепить их финансово. Для этого задействуем все механизмы, включая федеральные программы, инфраструктурные облигации, концессии и бюджетные кредиты», – отметил Евгений Барановский.
Вам будет интересно
Более 20 социальных объектов построили в Ленобласти в 2022 году
Губернатор Александр Дрозденко подвел итоги 2022 года по строительству социальных объектов в Ленинградской области. Так, в этом году в регионе возвели: ...
21.12.2022 80
Автор