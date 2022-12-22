В Ленобласти за пять лет построят и реконструируют 250 социальный объектов

В новую пятилетнюю программу Ленобласти по строительству и реконструкции социальных объектов вошло более 250 зданий.

По словам зампред правительства Ленобласти Евгения Барановского, в список вошли 29 медицинских учреждений, включая модульные фельдшерско-акушерские пункты, 137 образовательных учреждений, 43 спортобъекта, 31 культурно-досуговое учреждение, а также восемь объектов ветеринарии и бизнес-инкубатор.

«Планы очень большие, амбициозные, но теперь задача номер один – подкрепить их финансово. Для этого задействуем все механизмы, включая федеральные программы, инфраструктурные облигации, концессии и бюджетные кредиты», – отметил Евгений Барановский.