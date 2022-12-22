В Минздраве России рассказали, что делать человеку, если он упал на улице или дома. Специалисты подготовили небольшую, но важную памятку при падении.

По словам экспертов, упасть можно в любую погоду, а в ненастье это происходит ещё чаще. Также падение может случиться и дома, когда вдруг неожиданно закружилась голова или человек потерял равновесие. Для пожилых людей падения особо опасны из-за повышенной ломкости костей.

Падения могут случиться где и когда угодно. Зимой чаще всего это происходит на улице на льду и других скользких поверхностях. Также человек может упасть в общественном транспорте или при выходе из него.

Медики отметили, что при падении на открытом пространстве без свидетелей существует риск обморожения. Так, если человек упал, то главное — не паниковать. Сначала надо понять, есть ли травма, а далее следовать правилам при падении на льду:

Медленно повернитесь и попробуйте сесть (медленные движения предотвратят головокружение).

Осмотритесь и найдите ближайшую стабильную опору.

Если можете, встаньте сначала на одно колено, потом на другое.

Встаньте, опираясь на более сильную ногу.

Если есть возможность, сядьте на ближайшую лавочку и позовите на помощь.

Если вокруг никого нет, позвоните родственникам или в службу спасения 112.

Если получили травму, обязательно обратитесь к врачу.

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Кроме того, рекомендуется всегда носить с собой мобильный телефон. Также лучше заранее запрограммировать кнопки быстрого дозвона на телефоны близких людей или скорой помощи, чтобы в экстренной ситуации оперативно сообщить о происшествии.