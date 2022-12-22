Минцифры одобрило проекты импортозамещения ПО

Власти пообещали обеспечить им гарантированный спрос.
Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на дорожную карту развития «Нового общесистемного программного обеспечения», речь идёт о разработчиках ПО, которое должно заместить зарубежные аналоги. В их числе 1С, «Лаборатория Касперского», VK и Центр компетенций по импортозамещению ИКТ.
Ответственными за исполнение названы вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Минцифры, Минэкономики и др.
Бюджетные источники финансирования в документе не приводятся, но отмечается, что за счёт грантов планируется реализовать 90 проектов.
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