Минцифры одобрило проекты импортозамещения ПО

Власти пообещали обеспечить им гарантированный спрос.

Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на дорожную карту развития «Нового общесистемного программного обеспечения», речь идёт о разработчиках ПО, которое должно заместить зарубежные аналоги. В их числе 1С, «Лаборатория Касперского», VK и Центр компетенций по импортозамещению ИКТ.

Ответственными за исполнение названы вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Минцифры, Минэкономики и др.

Бюджетные источники финансирования в документе не приводятся, но отмечается, что за счёт грантов планируется реализовать 90 проектов.