Компания Henkel начала процесс продажи своего бизнеса в России

Симон Бажель-Тра признала, что Россия была важным рынком для компании.

Председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра сообщила в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, что немецкий концерн Henkel AG начал процесс продажи своего бизнеса в России.

По ее словам, изначально было большое количество заинтересованных сторон, и на данный момент концерн сокращает список потенциальных покупателей, оставляя в нем лишь тех, «кто составляет впечатление о надлежащем и серьезном предложении, которое будет соответствовать всем санкциям», введенным западными странами.

Симон Бажель-Тра признала, что РФ была важным рынком для компании, поскольку в России работают 2500 сотрудников и одиннадцать производственных площадок, также не стоит забывать, что объем продаж на российском рынке составлял почти 1 миллиард евро.