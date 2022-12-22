Аналитики выяснили, сколько рабочего времени россияне тратят впустую

Чаще всего о бессмысленных задачах сообщают программисты, системные администраторы и менеджеры по продажам.
Не менее трети рабочего времени уходит у россиян на бесполезную работу, такие данные привел портал сервиса по поиску работы Superjob.
Больше всего, по подсчетам специалистов портала, тратят времени на бесполезную работу программисты и менеджеры продаж. Подсчеты показали, что ими тратится до 30% времени. На третьем месте по пустому времяпрепровождению стоят сисадмины.
В среднем, каждый второй россиянин признался, что «отдыхает и тратит рабочее время впустую», передает ТАСС.
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