Аналитики выяснили, сколько рабочего времени россияне тратят впустую

Чаще всего о бессмысленных задачах сообщают программисты, системные администраторы и менеджеры по продажам.

Не менее трети рабочего времени уходит у россиян на бесполезную работу, такие данные привел портал сервиса по поиску работы Superjob.

Больше всего, по подсчетам специалистов портала, тратят времени на бесполезную работу программисты и менеджеры продаж. Подсчеты показали, что ими тратится до 30% времени. На третьем месте по пустому времяпрепровождению стоят сисадмины.

В среднем, каждый второй россиянин признался, что «отдыхает и тратит рабочее время впустую», передает ТАСС.

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Ранее сообщалось, что каждый шестой россиянин пожаловался на снижение заработной платы к концу года, зато каждый пятый сказал, что его зарплата заметно повысилась.