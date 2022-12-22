В России грядет масштабная реформа образования

В школьную программу включат начальную военную подготовку.

Министр просвещения России Сергей Кравцов утвердил программу школьного образования — сообщают «РИА Новости».

С 1 сентября 2023 года школьников ждут уроки начальной военной подготовки в рамках ОБЖ и раздел о специальной военной операции на Украине в программе по Истории.

Также в министерстве утвердили новые программы начального и основного общего образования.

Ранее стало известно, что школьники в Ленобласти уйдут на зимние каникулы раньше.