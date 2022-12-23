Параллельный импорт вернул в Россию ноутбуки мировых брендов

Ушедшие из России иностранные бренды возобновили поставки ноутбуков в страну по параллельному импорту, пишут «Известия».

В частности, по параллельному импорту в Россию вернулись ноутбуки HP, Lenovo, Asus и других брендов, которые прервали поставки электроники в страну весной 2022 года. Ассортимент устройств увеличивается, подтвердил сотрудник одного из ретейлеров. По словам другого источника, сложности возникают только с поставками HP.

Продажи снова возобновились в фирменном интернет-магазине Lenovo, в онлайн-магазине GalaxyStore.

Ретейлеры и дистрибьюторы не могли ранее наладить поставки ноутбуков по параллельному импорту из-за неопределенности перспектив их продаж среди россиян.