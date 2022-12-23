Росавиация: запрет на полеты в аэропорты юга и центра России продлен до 2 января

Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России. На этот раз до 2 января 2023 года.
Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Другие аэропорты России работают в штатном режиме.
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