Росавиация: запрет на полеты в аэропорты юга и центра России продлен до 2 января

Автор: Гузель Галимова
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Росавиация в очередной раз продлила режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центра России. На этот раз до 2 января 2023 года.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Другие аэропорты России работают в штатном режиме.

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16.11.2022 459
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