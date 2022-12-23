Число пожаров в Ленобласти сократилось на 4% за год

Количество пожаров в Ленобласти сократилось на 4,4% по сравнению с прошлым 2021 годом, а количество погибших на них уменьшилось более, чем на 10%.

Региональные подсистемы по предупреждению и ликвидации ЧС подвели итоги 2022 года.

Из областного бюджета на развитие материально-технической базы и содержание аварийно-спасательной и противопожарной служб Ленобласти было выделено более 2,1 млрд рублей. В 2023 году продолжится работа по развитию и совершенствованию областной подсистемы РСЧС, заявил вице-губернатор по безопасности Михаил Ильин.

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В свою очередь начальник ГУ МЧС России по Ленобласти Евгений Дейнека выразил слова искренней признательности всему личному составу и правительству региона за активное участие в общем деле обеспечения безопасности жителей и гостей области.

За добросовестную службу и профессиональные успехи, а также активное содействие развитию системы было вручено более 80 наград.